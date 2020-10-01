أعلن نادي ميلان، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم النرويجي الشاب ينس بيتر هوج من بودو غليمت.

ولعب هوج لمنتخب النرويج على مستوى الشباب ولم ينضم بعد للمنتخب الأول، وسجل مع بودو غليمت 35 هدفا في 118 مباراة.

وكتب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أخبار الانتقالات أن ميلان ضم هوج مقابل خمسة ملايين يورو.

ولم يبرم ميلان بطل أوروبا سبع مرات تعاقدات عديدة هذا الصيف وأنفق حوالي 22 مليون يورو وتمثلت أبرز صفقاته في ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا وبراهيم دياز من ريال مدريد.

كما تعاقد ميلان بشكل نهائي مع أليكسيس ساليماكرس وسايمون كاير بعد انضمامهما على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي.