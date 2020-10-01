أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أن التغييرات التي تعرفها الجزائر لا تروق أطرافاً عدة في الداخل والخارج.

وشدد قوجيل خلال ترأسه، اليوم الخميس، جلسة علنية، خُصّصت للتصويت على خمسة نصوص قوانين، على ضرورة المزيد من اليقظة لمجابهة كل من يتربص بالجزائر وشعبها.

وذكر رئيس مجلس الأمة بما وصفها "المحطة المصيرية" المقبلة في تاريخ الجزائر والمتمثلة في الاستفتاء على تعديل الدستور، مشددا على وجوب العمل كمناضلين، كأفراد وكجماعات على تحسيس كافة المواطنات والمواطنين بأهمية الموعد وبالتحديات التي تواجه البلاد في هذا الظرف بالذات.

واتهم قوجيل تلك الأطراف بالسعي إلى تزييف الحقائق وتغليط المواطن حول المصير الذي ينتظره، مما يستوجب على كل واحد منا –حسبه- التحلي بمزيد من اليقظة.