قرر أعضاء مجلس شورى حركة مجتمع السلم تجميد عضوية الهاشمي جعبوب في الحزب على خلفية قبوله المشاركة في الحكومة.

وجاء في بيان للحزب اليوم الخميس أنه الحركة تلقت خبر تعيين الهاشمي جعبوب وزيرا في الحكومة الحالية من وسائل الإعلام، مؤكدة أنها "تتبرأ من هذا التصرف ولا يعنيها في شيء".

اعتبرت الحركة أن اختيار رئيس الجمهورية لعضو مجلس الشورى الوطني في الحركة دون استشارتها هو محاولة "لإرباكها" على إثر قرارها التصويت بـ "لا" على الدستور، مضيفة أن "هذا التصرف يؤكد أنه لم يتغير شيء في النظام السياسي إذ أن الحركة تعرضت لمثل هذه المحاولات مرات عديدة من قبل العهد السابق".

وأضاف بيان الحركة "ما قام به الهاشمي جعبوب مدان ومخالف للمُثل والأخلاق خصوصا في هذا الزمن الذي تأكد فيه استهداف العمل الحزبي بسبب المواقف السياسية".

وختم بيان الحركة أنه "باعتبار أن قرار المشاركة في الحكومة هو من صلاحيات مجلس الشورى الوطني وحده، حيث أن عدم المشاركة في الحكومة تم بإجماع أعضاء مجلس الشورى الوطني وأكده في عدة دورات سابقا .. طبقا لما تنص عليه لوائح الحركة المتعلقة بالموضوع، فقد قرر المكتب التنفيذي الوطني تجميد عضوية الهاشمي جعبوب في حركة مجتمع السلم إحالة ملفه على الهيئة الوطنية للانضباط".