أعادت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2021 المواجه بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من جديد بعدما أوقعت برشلونة ويوفنتوس في مجموعة واحدة.

وأقيمت، اليوم الخميس، قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد بمدينة جنيف السويسرية، إلى جانب اختيار اللاعبين الأفضل على مستوى البطولة في الموسم الماضي.

وأسفرت القرعة عن مواجهات ساخنة في دور المجموعات كان أبرزها تلك التي ستضع رونالدو وميسي وجها لوجه واللذان لطالما تواجها في الكلاسيكو الاسباني لما كان النجم البرتغالي ينشط في صفوف ريال مدريد.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى:

بايرن ميونيخ، أتلتيكو مدريد، سالزبورغ، لوكوموتيف موسكو

المجموعة الثانية:

ريال مدريد، شاختار دونيتسك، إنتر ميلان، بوروسيا مونشنغلادباخ

المجموعة الثالثة:

بورتو، مانشستر سيتي، أولمبياكوس، أولمبيك مرسيليا

المجموعة الرابعة:

ليفربول، أياكس، أتالانتا، ميتييلاند

المجموعة الخامسة:

إشبيلية، تشيلسي، كراسنودار، رين

المجموعة السادسة:

زينيت، بوروسيا دورتموند، لاتسيو، كلوب بروج

المجموعة السابعة:

يوفنتوس، برشلونة، دينامو كييف، فرينسيفاروش

المجموعة الثامنة:

باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، لايبزيغ، إسطنبول باشاكشهير