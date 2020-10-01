أنجبت سيدة أربعة توائم اليوم الخميس بمستشفى "محمد بوضياف" لعين الصفراء (جنوب ولاية النعامة)، حسب ما أستفيد من مصدر استشفائي.

وأوضح ذات المصدر أن سيدة في الثلاثينيات من العمر تنحدر من ولاية بشار أنجبت التوائم الأربعة (2 ذكور و2 إناث)، مؤكدا أن المواليد الأربعة ووالدتهم في حالة مستقرة وسيغادرون المستشفى في الأيام القادمة.

ويجري حاليا التكفل بالتوائم على مستوى قسم حديثي الولادة التابعة لمصلحة طب الأطفال بذات المؤسسة الاستشفائية، وفق نفس المصدر.

للتذكير فقد شهد مستشفى عين الصفراء بالنعامة شهر ديسمبر الماضي ولادة ناجحة لثلاثة توائم تحت إشراف الطاقم الطبي التابع لمصلحة أمراض النساء والتوليد.