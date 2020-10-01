أعلن وزير النقل هاني لزهر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن فرعا تابعا لمؤسسة مترو الجزائر سيشرف على تسيير مترو العاصمة ابتداء من الفاتح نوفمبر القادم.

وفي تصريح للصحافة، أكد لزهر أن "تسيير مترو العاصمة ستشرف عليه مؤسسة جزائرية 100 بالمئة" مضيفا أن العقد الذي يربط مؤسسة مترو الجزائر بالشريك الأجنبي (الشركة المستغلة لمترو الجزائر، فرع تابع للشركة المستقلة للنقل الباريسي ار ا تي بي الفرنسية) تنتهي صلاحيته يوم 31 أكتوبر المقبل.

وبخصوص استئناف النقل بمترو العاصمة أوضح الوزير أن هذا الاستئناف "يتوقف كليا على الوضع الصحي للبلد و قرار اللجنة العلمية لمتابعة تطور انتشار كوفيد-19.