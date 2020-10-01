جدد مدرب الوفاق التونسي نبيل الكوكي خلال عشية اليوم عقده مع الوفاق، والذي سيمتد إلى نهاية الموسم الجديد (سنة واحدة) يتقاضى بموجبه المدرب التونسي راتبا شهريا بقيمة 340 مليون سنتيم.

وصرح الكوكي عقب نهاية مراسيم التجديد، أنه جد سعيد بالعودة إلى الوفاق بعد غياب طويل أستمر لسبعة أشهر، مؤكدا على أنه يراهن على الجانب الرياضي، وأستغرب من الأخبار التي راجت حول محاولة مساومته لإدارة النادي، مشيرا إلى أن أخلاقه وتربيته لا تسمح له بمثل هذه الممارسات، مفندا في ذات السياق الإشاعات التي تحدثت عن وقوف بعض الأشخاص وراء تحريضه على عدم التجديد للوفاق.

وعن تأخر انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، طمأن الكوكي إدارة الفريق وكذا الأنصار على أنه سيتدارك هذا التأخر بفضل تكثيف العمل، ووعد أنصار الوفاق بأنه سيحاول اللعب من أجل التتويج بالألقاب، معتبرا الفريق صاحب الحق في المرتبة الثانية للموسم المنقضي.