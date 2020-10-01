وزارة التربية تؤكد رسميا تأجيل الدخول المدرسي

أخبار الوطن
1 أكتوبر 2020 () - إسلام.ب
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أكدت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، تأجيل الدخول المدرسي، الذي كان مقررا في الرابع أكتوبر  إلى وقت لاحق بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وجاء في قرار مؤرخ في 1 أكتوبر 2020 وموقع من طرف وزير التربية محمد واجعوط "يؤجل بصفة استثنائية تاريخ الدخول المدرسي لتلاميذ جميع المناطق للسنة الدراسية 2020-2021، المحددة مبدئيا يوم الأحد 4أكتوبر 2012 صباحا"

وأضاف الوزير "يتم تحديد تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020-2021 لتلاميذ جميع المناطق بناء على قرار السلطات العمومية المختصة بترخيص استئناف نشاط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته".  

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