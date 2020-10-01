أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس أن اليونان وتركيا أقامتا خطا عسكريا ساخنا، لتجنب الاشتباكات العرضية في شرق البحر المتوسط، حيث يختلف البلدان بشأن موارد الطاقة والحدود البحرية.



وأوضح الحلف في بيان: "عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين لليونان وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، وُضعت آلية عسكرية ثنائية لتجنب الاشتباك الخميس".



ورغم صغر مساحتها التي لا تتعدى 10 كلم مربع، إلا أن جزيرة كاستيلوريزو باليونانية و"ميس" بالتركية، تتصدر النزاع الدائر بين أنقرة وأثينا لموقعها الهام في منطقة غنية بالغاز. وتقع الجزيرة اليونانية على بعد كيلومترين من بلدة "كاش" التركية الواقعة في محافظة أنطاليا.