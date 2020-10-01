

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، مارك توماس إسبر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن إرادة بلده في تعزيز التعاون مع الجزائر في المجال العسكري و مكافحة الارهاب.



و في تصريح له عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أوضح إسبر قائلا “لقد تطرقنا إلى السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون بين جيشي البلدين”.



كما تم التطرق إلى مواضيع أخرى على غرار “احترام سيادة الدول و الحريات و كذا المسائل ذات الاهتمام المشترك”.



وأضاف إسبر “كان لي أيضا شرف زيارة مقام الشهيد لوضع اكليل من الزهور ترحما على أرواح شهداء الثورة الجزائرية، مليون و نصف مليون شهيد الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقلال الجزائر”.



و بهذه المناسبة تقدم وزير الدفاع الأمريكي بالشكر لرئيس الجمهورية على “حفاوة الاستقبال و كرم الضيافة” الذي حظي به خلال زيارته للجزائر.







