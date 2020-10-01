صادق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، على اتفاق تركي وليبي بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في البحر الأبيض المتوسط.



وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الاتفاقية "تم تسجيلها لدى الأمانة العامة، وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة"، بحسب شهادة التسجيل المؤرخة الأربعاء.



وتنص المادة 102 على أن "كل معاهدة وكل اتفاقية دولية تبرمها أي دولة عضو في الأمم المتحدة، يجب أن تسجل في أقرب وقت ممكن لدى الأمانة العامة وتنشرها".