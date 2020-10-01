أظهر مقطع فيديو لقطات تحبس الأنفاس لطفل رضيع نجا من موت محقق بعد أن انشغلت عنه والدته لبضع ثوان بإخراج بعض الأشياء من سيارتها.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكوستاريكا في أمريكا اللاتينية الفيديو، الذي أظهر أما وهي تخرج طفلها من سيارتها المركونة في أحد المواقف.



وبعد أن وضعته في عربة صغيرة، انشغلت بإخراج بعض الأشياء من السيارة وإغلاق بابها الأمامي، دون أن تتنبه إلى أن العربة تدحرجت على الطريق المائلة بسرعة نحو شارع مزدحم بالسيارات والحافلات المسرعة.



وكاد الطفل أن يموت دهسا تحت عجلات حافلة مسرعة، لولا ثوان قليلة جعلت تلك العربة بعيدة عن مرمى المركبة الضخمة.



