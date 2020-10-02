أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، أن هبوب رياح قوية تجتاح الولايات الوسطى والغربية للبلاد.

وأوضح تنبه باللون البرتفالي نشر عبر الموقغ الإلكتروني، للأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح تصل 80 كلم/سا، على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، وعين تيموشنت، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا (09:00) إلى غاية التاسعة ليلا (21.00).

وأشار نفس المصدر أن أمطارا غزيرة، تتساقط على ولايات الشلف، مستغانم، تيبازة وعين الدفلى، ابتداء من التاسعة ليلا (21.00) اليوم الجمعة إلى غاية السادسة صباحا (06.00)من يوم غد السبت.