أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد. وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".

وكانت هوب هيكس على متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي في سباق الرئاسة جو بايدن.

وصرح الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، شون كونلي، بأن دونالد ترامب، سيستطيع القيام بمهامه بغض النظر عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "سي إن إن" الأمريكية بيان الطبيب الأمريكي، المرسل للمتحدث الرسمي باسم ترامب: "تلقيت تأكيدا مساء اليوم يفيد بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أثبتت إصابتهما بمرض "كوفيد-19". الرئيس والسيدة الأولى يبليان بلاء حسنا في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في البيت الأبيض أثناء تعافيهما". وأضاف كونلي: "أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون انقطاع أثناء فترة شفائه".