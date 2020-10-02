واصلت أسعار النفط خسائرها التي زادت عن ثلاثة في المائة اليوم الجمعة بعد أن قال الرئيس الأمريكي إنه أُصيب بكوفيد-19، في ظل مخاوف قائمة بشأن الطلب.

وهبط خام برنت بفعل نبأ إصابة ترامب وتراجع 1.47 سنت أو ما يعادل 3.6 في المائة إلى 39.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:15 بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام الأمريكي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6 في المائة إلى 37.32 دولار، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ويتجه الخام الأمريكي صوب الانخفاض بنحو 6 في المائة هذا الأسبوع، بينما يمضي برنت على مسار التراجع بأكثر من سبعة في المائة، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي للخامين القياسيين.

وكان النفط بالفعل منخفضا بعد أن أخفقت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مساعدات اقتصادية لتخفيف أثر الجائحة، مما يُضاف إلى المخاوف بشأن تدهور الطلب بدون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

وكانت أسعار النفط قد شهدت خلال تعاملات يوم الخميس، تراجعا ملحوظا حيث انخفضت بأكثر من 4%، وسط مخاوف اقتصادية من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 4.57% إلى 38.38 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 4.04% إلى 40.59 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ". وكان مزيج "برنت" قد افتتح التعاملات عند مستوى 42.17 دولار للبرميل، أما الخام الأمريكي عند 39.90 دولار للبرميل.