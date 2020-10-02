واصلت أسعار النفط زوال اليوم الجمعة انخفاضها، حيث سجلت تراجعا بنحو 5%، وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف اقتصادية بشأن الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 07 :14 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.72% إلى 36.83 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.76% إلى 38.98 دولار للبرميل، وسجلت عقود "برنت" بذلك أدنى مستوى منذ شهر جوان الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي على "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، وإنهما سيدخلان في حجر صحي.

وعلق على ذلك محللون قائلين، إن "هذا قد يقلب حملته رأسا على عقب"، وقد يسبب النبأ موجة جديدة من التقلبات في السوق، إذ يتأهب المستثمرون لنتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وكانت أسعار النفط قد واصلت صبيحة اليوم الجمعة خسائرها التي زادت عن ثلاثة في المائة، في ظل مخاوف قائمة بشأن الطلب. وهبط خام برنت بفعل نبأ إصابة ترامب وتراجع 1.47 سنت أو ما يعادل 3.6 في المائة إلى 39.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:15 بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام الأمريكي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6 في المائة إلى 37.32 دولار، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ويتجه الخام الأمريكي صوب الانخفاض بنحو 6 في المائة هذا الأسبوع، بينما يمضي برنت على مسار التراجع بأكثر من سبعة في المائة، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي للخامين القياسيين.

وكانت أسعار النفط قد شهدت خلال تعاملات يوم الخميس، تراجعا ملحوظا حيث انخفضت بأكثر من 4%، وسط مخاوف اقتصادية من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 4.57% إلى 38.38 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 4.04% إلى 40.59 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ". وكان مزيج "برنت" قد افتتح التعاملات عند مستوى 42.17 دولار للبرميل، أما الخام الأمريكي عند 39.90 دولار للبرميل.