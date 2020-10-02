أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن موعد ومراكز إجراء الامتحان الكتابي الخاص بمسابقة الانتداب لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس لهذا العام.

وأفادت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي في "الفايسبوك": "ينهى إلى علم كافة المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان الكتابي الخاص بمسابقة الانتداب لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس لسنة 2020، أنهم مدعوون لإجراء الامتحان الكتابي بالمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات الشؤون الدينية والأوقاف - دار الإمام - وثانوية عبان رمضان - ببلدية المحمدية، الجزائر العاصمة، يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الساعة: 07:30 صباحا".

وأضاف البيان أن المدرسة الوطنية ـ دار الإمام ـ مخصصة للممتحنين من ولايات ( أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو والجزائر).

أما ثانوية عبان رمضان فخصصت للممتحنين من ولايات (الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، ڨالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورڨلة، وهران، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشيت، غرادية وغليزان).

ونبهت الوزارة إلى إجبارية اصطحاب : بطاقة التعريف الوطنية و الاستدعاء المرسل لك مترشح من طرف الإدارة وإجبارية الالتزام بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 .