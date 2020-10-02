رفع مواطن تونسي أصيب بفيروس كورونا دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية، ضد رئاسة الحكومة، مطالبا بتحميل السلطات المسؤولية عن تفشي "كوفيد 19 ".

وتلقت المحكمة الإدارية في تونس أمس الخميس، العريضة من المحامي والأستاذ الجامعي حافظ البريقي، موضوعها طلب التصريح بمسؤولية الحكومة التونسية عن تفشي فيروس كوفيد 19 في موجته الثانية.

وأوضح عبد الستار المسعودي، محامي البريقي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أنه تم رفع هذه الدعوى القضائية ضد رئاسة الحكومة لتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جراء تفشي وباء كورونا كوفيد 19 في موجته الثانية، منتقدا القرارات التي تم اتخاذها على غرار فتح الحدود رغم تحذيرات اللجنة العلمية، ما تسبب في عودة الفيروس وانتشاره.

وقد تم اتهام الحكومة ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الصحة بالتقصير في الاضطلاع بما هو مطلوب منها من "حسن ضبط للسياسة العامة"، وبعدم احترام الواجبات المفروضة بالدستور والقانون والمتمثلة أساسا في ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحيّة.

هذا وتمت مطالبة المحكمة بالتصريح قضائيا بمسؤولية رئاسة الحكومة ووزارة الصحة على معنى أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية وبالحكم بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة ووزارة الصحة بأن يؤدي للمدعي مبلغ دينار رمزي تعويضا له عن ضرره المادي ومثله عن ضرره المعنوي وحمل المصاريف القانونية عليه.