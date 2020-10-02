أعلن نائب قائد جيش ناغورنو كاراباخ، أرتور سركسيان، آخر الأرقام والمستجدات العسكرية في ظل القتال العسكري الدائر بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال سركيسيان في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، إن الخسائر في صفوف الجيش في ناغورنو كاراباخ بلغت نحو 54 قتيلا ومئات الجرحى.

وأشار الجنرال العسكري إلى أن العدد الإجمالي للقتلى العسكريين من الجانب الأرميني بلغ نحو 157 عسكريا. أما خسائر الطرف الأذربيجاني فبلغت بحسب وزارة الدفاع الأرمينية نحو 830 عسكريا، بالإضافة إلى إسقاط 4 مقاتلات و3 مروحيات و17 طائرة مسيرة.

وأضاف سركسيان قائلا: "لقد تم القضاء على 39 عربة عسكرية تابعة للجيش الأذربيجاني، بالإضافة إلى القضاء على فرقة مدفعية بأكملها".

وكشف سركيسيان أنه تم العثور على ملفات ووثائق باللغة العربية عند أحد الضباط القتلى من الطرف الأذربيجاني. وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبرالمنقضي، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، بينما أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في كاراباخ.

وكان نائب رئيس وزراء أرمينيا، تيغران أفينيان، أعلن يوم الخميس، عن مقتل 1280 وجرح 2700 جندي أذربيجاني خلال الصراع في كاراباخ.

ونشر أفينيان رسما بيانيا على صفحته على فيسبوك يفيد بأن أذربيجان منذ بداية التصعيد خسرت 1280 قتيلا و2.7 ألف جريح، فضلا عن 90 طائرة مسيرة و12 مروحية و181 دبابة وعربة قتال مشاة وثلاثة أنظمة نيران ثقيلة وراجمتي صواريخ من طراز "سميرتش"، وأربع طائرات.

هذا ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في وقت سابق من يوم الخميس، بيانات أظهرت فيها الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها القوات المسلحة الأرمنية، خلال المعارك الجارية على طول خط التماس في إقليم ناغورنو كاراباخ .

وبحسب وزارة الدفاع بلغت الخسائر الأرمنية خلال فترة الاشتباكات 200 دبابة وعربة مصفحة، 228 منصة مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، 30 منصة للدفاع الجوي، ستة مراكز قيادة ومراكز قيادة ومراقبة، مستودعات ذخيرة وأكثر من 110 عربة، فضلا عن تدميرها منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس - 300 .