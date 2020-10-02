حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) شروط انضمام اللاعبين للمشاركة في تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية التي تنطلق الأسبوع المقبل وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وصعوبة السفر وقواعد الحجر الصحي.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونيمبول) الشهر الماضي انطلاق التصفيات في أكتوبر وأنه حصل على موافقة الفيفا. ويشارك العديد من اللاعبين المنتمين لأندية أوروبية في التصفيات من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وأوضح الفيفا أنه يجب استثناء اللاعبين من قواعد الحجر الصحي في البلاد التي سيخوضون فيها مباريات التصفيات والبلاد التي تضم أنديتهم.

وسيحق للأندية عدم ترك لاعبيها لو امتدت فترة الحجر الصحي لخمسة أيام أو أكثر عند وصولهم إلى تلك الدول. وأضاف الفيفا "سيواصل الفيفا مع الاتحادات القارية والوطنية مراقبة الوضع فيما يتعلق بالسفر وسياسات الحجر الصحي المتعلقة بكل دولة في المباريات الدولية المقبلة".

ووافقت دول أمريكا الجنوبية على إلغاء الحجر الصحي في آخر ثلاثة أسابيع من أجل إقامة مباريات كأس كوبا ليبرتادوريس. وتعاونت الدول الأوروبية لإقامة مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) .لكن لم يتضح بعد هل ستوافق الدول الأوروبية على منح استثناءات للاعبين العائدين من أمريكا الجنوبية أم لا. وتنطلق تصفيات أمريكا الجنوبية في الثامن من أكتوبر بثلاث مباريات هي باراغواي ضد البيرو وأوروغواي ضد الشيلي والأرجنتين ضد الإكوادور فيما تلعب كولومبيا ضد فنزويلا والبرازيل ضد بوليفيا في اليوم التالي. وتقام الجولة الثانية في 13 أكتوبر.