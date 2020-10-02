أعلنت منظمة محامي الجزائر عن تعليق مقاطعة العمل القضائي لمدة 15 يوما ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وأشار بيان للمنظمة، نشر عبر حسابها الخاص، "فايسبوك"، اليوم الجمعة، أن أعضاء مجلسها التقوا النائب العام ورئيس مجلس قضاء الجزائر الذين التزموا بالاستجابة لكافة لوائح وانشغالات هيئة الدفاع في الممارسة المهنية وخاصة ما تعلق منها بسير كافة الجلسات المدنية والجزائرية، على مستوى كتابة الضبط، ومصلحة التقديمات، وعلى مستوى غرف التحقيق وجهات الحكم بكل درجاتها ومحكمة الجنايات بدرجتيها.

كما أبقت المنظمة، على مواصلة مقاطعة رئيس الغرفة الجزائية الخامسة لمجلس قضاء الجزائر، وكذلك مقاطعة تشكيلة الغرفة الجزائية الأولى.