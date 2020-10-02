أعلن منظمون في بيان إنهم قرروا إلغاء ماراتون أثينا هذا العام والذي كان مقررا في 7-8 نوفمبر المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار. وأفاد الاتحاد اليوناني لألعاب القوى إنه بحث عدة خيارات من بينها إقامة السباق البالغ طوله 42 كيلومترا فقط وتقليل عدد المشاركين لكنه أضطر لاتخاذ قرار الإلغاء لأنه لن يتمكن من ضمان سلامة المنافسين.

وفي السنوات الأخيرة زادت شعبية ماراتون أثينا الذي أقيم للمرة الأولى في 1972 وارتفع عدد المشاركين فيه إلى نحو 1500 متسابق. وقال الاتحاد اليوناني لألعاب القوى إنه سينظم "سباقا افتراضيا خاصا" بدلا من السباق الفعلي على أن تعلن التفاصيل خلال الأيام المقبلة. وتسببت جائحة كوفيد-19 في إلغاء أربعة من سباقات الماراتون الستة الكبرى على مستوى العالم وهي سباقات برلين ونيويورك وبوسطن وشيكاغو.

وتأجل ماراتون لندن من أفريل إلى الرابع من أكتوبر وستقتصر المشاركة فيه على عدائي الصفوة.