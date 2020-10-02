سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة منذ الساعات الاولى خلال الـ 24 ساعة الماضة وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين في حوادث مرور متفرقة، حسبما أفاد اليوم الجمعة بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات، تدخلت لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بعين زروق بالحمامات، ناجم عن انقلاب سيارة سياحية، مخلفا وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 31 سنة تم تحويل جثة الضحية إلى استعجالات الحمامات، كما اسفر الحادث عن إصابة شخص أخر يبلغ من العمر حوالي 29 سنة تم إسعافه وتحويله إلى ذات الاستعجالات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بسوكياس تمثل في انحراف سيارة واصطدامها بكومة تراب على حافة الطريق، خلف إصابة شخص عمره حوالي 28 سنة تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات بئر العاتر. وتدخلت من جهتها الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لإسعاف وتحويل شخصين أعمارهما 22و23 سنة صدمتهما سيارة بوسط المدينة بتبسة تم إسعافهما وتحويلهما إلى استعجالات الجرف بتبسة.