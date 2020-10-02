تمكنت قوات الأمن الحضري بالمدية من الإطاحة بمجموعة إجرامية تحترف الاعتداء والسرقة على المواطنين بوسط مدينة المدية، وقد جاءت العملية بناء على شكوى مواطنين إثر تعرضهم لاعتداءات من طرف مجهولين باستعمال أسلحة بيضاء وسلب منهم مبالغ مالية مستغلين الأماكن المعزولة.

وتم مباشرة في التحقيق والبحث والتحري لتحديد هوية هؤلاء حيث أسفرت عن توقيف أفراد الشبكة الإجرامية ليتواصل التحقيق الذي مكن من الإطاحة بكامل أفرادها المقدر عددهم 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 30 سنة مسبوقين قضائيا مع استرجاع المسىروقات والمبالغ المالية

. وقد تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.