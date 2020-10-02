أوقفت، اليوم الجمعة، مصالح أمن دائرة وزنة بتبسة شخصا تورط في ممارسة الشعوذة بتدنيس المصحف الشريف .

وتأتي العملية حسب بيان خلية الإعلام بأمن ولاية تبسة في إطار محاربة الجريمة الحضرية بإقليم الاختصاص. على إثر معلومات وردت إلى أمن دائرة الونزة (فرقة الاستعلامات) مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 63 سنة بممارسة طقوس الشعوذة وبالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية لأمن الدائرة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين عثر بغرفة نومه على مجموعة كبيرة من الكتب الخاصة بكيفية التداوي بخصوص الشعوذة و السحر، وحروز وطلاسم يستعملها المشتبه فيه في ممارسة مهنته بتدنيسه لكتاب القرآن الكريم.

كما تم العثور على عقاقير من مختلف الأنواع تستعمل لذات الغرض ليتم حجـز الأغراض واقتياد المعني بالأمر إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيق في القضية. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أنجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي بتهمة ممارسة أفعال الشعوذة وتدنيس كتاب القرآن الكريم وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات ليصدر آمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار جلسة المحاكمة.