تمكنت، اليوم الجمعة، قوات الشرطة بأمن دائرة الشريعة بتبسة من توقيف 13 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين (19 و54 سنة) على خلفية تورطهم في قضايا القانون العام تتعلق أغلبها في الحصول والشراء للمخدرات.

إضافة لحمل سلاح أبيض محظور والضرب والجرح العمدي وبيع المشروبات الكحولية الملاحقة في أحكام بالحبس.

وصدرت بشأنهم قرارات نهائية بالحبس وكذا الاعتداء على الأصول ذات الجهة المعنية، قامت بإنجاز ملفات جزائية مع تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة ليصدر في حقهم قرارات بالحبس والإفراج والتأجيل.