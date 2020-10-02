تمكن عناصر الفرقة المتعددة المهام بالونزة في تبسة (مفتشية أقسام الجمارك تبسة)، أمس الخميس، بعد تنفيذ محكم على مستوى طريق الوزن الثقيل بالونزة، من حجز بضاعة أجنبية محظورة مستوردة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل تمثلت في 10 محركات بعلب السرعة مستعملة، كانت محملة على متن شاحنة مموهة بـ 42 صندوقا بلاستيكيا فارغ لتعبئة الخضر.

وقدرت قيمة الغرامة المستحقة بـ 27.095.000,00 دج .وهذا طبقا لأحكام المواد 21 و 288 من قانون الجمارك و المواد 02، 12، 16 من الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب.

فيما أعد ملف قضائي وإحالة المتورطين على الجهة القضائية المختصة.