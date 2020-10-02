أكدت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة إن تونس سجلت 1308 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء، وهو رقم قياسي منذ بدء تفشي الوباء، مما دفع الحكومة إلى فرض حظر تجول ليلي في ولايتين.

وقفز العدد الإجمالي للحالات إلى حوالي 20 ألف حالة مقارنة بنحو 1000 قبل فتح حدود البلاد في 27 جوان الماضي. وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 271

. وفرضت السلطات يوم الخميس حظر تجول ليلي في ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين، للحد من زيادة الإصابات، وسط مخاوف من عجز المستشفيات عن التعامل مع عدد كبير من المرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة.

وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي هذا الأسبوع إنه من غير الوارد إعادة فرض الإغلاق العام بسبب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الناجم عن الإغلاق الأول الذي بدأ في مارس. وانكمش الاقتصاد التونسي المعتمد على السياحة بنسبة 21.6 في المائة في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة الجائحة وإجراءات مواجهتها.