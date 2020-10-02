تمكنت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعين تموشنت من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال مع توقيف 20 شخصا في عمليتين منفصلتين، حسبما كشفت عنه، أمس الخميس، خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وسجلت العملية الأولى إثر حدوث شجار بالطريق العام بمدينة عين تموشنت حيث تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان وتم توقيف الأشخاص المتشاجرين وتبين بعد التحقيق وجود شخصين قدما من ولاية مجاورة بغرض الهجرة غير الشرعية وتعرضا للنصب والاحتيال من طرف شخص مقيم بعين تموشنت سلب منهما مبلغ يقدر بـ 1 مليون 50 ألف دج.

وسمحت العملية بتوقيف 12 شخصا وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 760 ألف دج إضافة إلى هواتف نقالة.

وجاءت العملية الثانية بناء على معلومات مفادها وجود شبكة تنشط في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية حيث سمحت التحريات الميدانية بتوقيف مركبة نفعية على متنها معدات ووسائل للإبحار السري، وفق مصالح الأمن الولائي.

ومكن التحقيق من التعرف على هوية باقي أفراد الشبكة فيما أسفر تفتيش مساكنهم عن العثور على 3.05 مليون دج و 960 أورو إضافة إلى محركين ومعدات إبحار مع توقيف 8 متهمين في القضية