أقيمت اليوم الجمعة، فعاليات قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021، وجرى خلالها الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2019-2020، ونالها البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الإنتر. وجاءت المجموعات كالتالي:

• المجموعة 01: روما الإيطالي - يونغ بويز السويسري - كلوب بروج الروماني - سيسكا صوفيا البلغاري.

• المجموعة 02: أرسنال الإنجليزي - رابيد فيينا النمساوي - مولدي السويدي - دوندلاك أيرلندي.

• المجموعة 03: باير ليفركوزن الألماني - سلافيا براغا التشيكي - هابويل بئر السبع الصهيوني - نيس الفرنسي.

• المجموعة 04: بنفيكا البرتغالي - ستاندار ليغ البلجيكي - رينجيرز السكتلندي - ليخ بوزنان البولندي.

• المجموعة 05: أيندهوفن الهولندي - باوك اليوناني - غرناطة الإسباني - أومونيا القبرصي.

• المجموعة 06: نابولي الإيطالي - ريال سوسييداد الإسباني - ألكمار الهولندي - رييكا الكرواتي.

• المجموعة 07: سبورتينغ براغا البرتغالي - ليستر سيتي الإنجليزي - أيك أثينا اليوناني - زوريا الأوكراني.

• المجموعة 08: سلتيك السكتلندي - سبارتا براغا التشيكي - ميلان الإيطالي - ليل الفرنسي.

• المجموعة 09: فياريال الإسباني - كاراباخ الأذربيجاني - ماكابي تل أبيب الصهيوني - سيفا سبور التركي.

• المجموعة 10: توتنهام الإنجليزي - لودوغوريدز البلغاري - لاسك النمساوي - أنتويرب البلجيكي.

• المجموعة 11: سيسكا موسكو الروسي - دينامو زغرب الكرواتي - فيينورد الهولندي - فولسبيرغر النمساوي.

• المجموعة 12: جينت البلجيكي - النجم الأحمر الصربي - هوفنهايم الألماني - سلوفان ليبيريتش التشيكي.

وذكر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن المباريات ستقام خلال هذه الفترة:

•الجولة الأولى: 22 أكتوبر.

•الجولة الثانية: 29 أكتوبر.

•الجولة الثالثة: 5 نوفمبر.

•الجولة الرابعة: 26 نوفبمر.

•الجولة الخامسة: 3 ديسمبر.

•الجولة السادسة: 10 ديسمبر.