أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، قبل أيام، تقريرها السنوي الثاني حول حالات الانتحار في الجيش الأمريكي، حيث أظهر التقرير ازدياد عدد الحالات عن معدلاتها الطبيعية السابقة.

ورصد التقرير حالات الانتحار داخل أفراد الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى حالات الانتحار التي تحدث في داخل أسر أفرد الجيش، والتي من الممكن أن يكون لها أثر أو نتيجة لحالات الخدمة.

وحسب التقرير المنشور على موقع وزارة الدفاع الأمريكية، سجلت السلطات الأمريكية حدوث 498 حالة انتحار في عام 2019 بين أفراد الجيش الذين يؤدون واجباتهم (على رأس الخدمة).

وأشار التقرير إلى أن معدلات الانتحار ضمن أفراد الجيش "لا تسير في الاتجاه الصحيح"، حيث سجلت البلاد حدوث ارتفاع في المعدلات عند مقارنتها مع عام 2014، لكنها شهدت انخفاضا بسيطا عند المقارنة مع عام 2017.

بالإضافة إلى ذلك، نوه التقرير، إلى أن الإدارة المتخصصة برصد حالات الانتحار تستخدم مصادر بيانات داخلية ومدنية لتحديد الوفيات بين أفراد أسر العسكريين.

وكشف التقرير عن حدوث 193 حالة انتحار في عام 2018 لأفراد من أسر العسكريين الأمريكيين، مشيرا إلى أن هذه المعدلات متوافقة مع الأرقام المسجلة في عام 2017.