أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إمضاء اتفاقية رعاية مع مؤسسة التلفزيون العمومي الجزائري للموسم الرياضي 2020-2021.

وجاء في بيان الرابطة أن ''هذه الاتفاقية التي أبرمت في الفاتح أكتوبر تغطي أيضًا الموسمين السابقين'' كما ''ستحسن هذه الاتفاقية وضع الشراكة مع البطولات المحترفة، زيادة على رؤية المستقبل تحت رعاية أفضل بين الطرفين".

وعلى هامش توقيع هذه الاتفاقية، قام عبد الكريم مدور، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، بتكريم المدير العام للتلفزيون الجزائري، أحمد بن صبان وكذلك الصحفي محمد توزالين ومسؤول القسم الرياضي محمد شوماني.