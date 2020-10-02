أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، رياض ميهاوي، إن الوضعية الوبائية في تحسن مستمر، رغم وجود تخوف كبير من ظهور موجة ثانية في البلاد، لاسيما في ظل ما يحدث في دول الجوار وأوروبا.

وقال ميهاوي لإذاعة سطيف الجهوية اليوم الجمعة، إن اللجنة تتابع الوضع بدقة وتقدم المؤشرات والتقارير بشكل دوري ويومي، مستدلا بالتجاوب الكبير والانسجام بين السلطات العمومية واللجنة العلمية في اتخاذ القرارات المناسبة.

ودعا عضو اللجنة العلمية المواطنين، إلى أن قرار تمديد إجراءات الحجر في ثماني ولايات وعودته في ثلاث ولايات أخرى إلى تفهم الوضع والصبر للخروج في أقرب وقت من هذه الأزمة التي تجتاح العالم.