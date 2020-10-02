أفاد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، عن توقيف شخص أسس وكالة تجارية وهمية لممارسة النصب والاحتيال، وتم حجز مبلغ مالي هام وسيارات ومعدات كثيرة.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، من وضع حد لنشاط شخص تمكن من إنشاء وكالة تجارية وهمية لممارسة النصب والاحتيال باستعمال التزوير واستعمال المزور وإبرام عقود وصفقات كاذبة لغاية سلب ثروات الغير مستخدما عدة أشخاص لمساعدته في نشاطه الإجرامي، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمحجوزات بتسعة (09) ملايير سنتيم".

وأضاف "العملية مكنت من حجز مبلغ مالي يقدر بـ (4.220.000) دج، سبع (07) شاحنات من الحجم الكبير، ثلاث (03) سيارات سياحية، (12) بطاقة رمادية مزورة، عقود كراء مزورة، معدات مكتبية ثلاثة (03) أجهزة كمبيوتر، جهاز فاكس، أجهزة هواتف نقالة، حاسبة أوراق نقدية، لافتات إشهار تحمل اسم الوكالة الوهمية ومئات بطاقات الزيارة الخاصة بها. "

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهة القضائية المختصّة.