تسلم الهاشمي جعبوب، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، مهامه وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلفا لكوثر كريكو التي تولت هذا المنصب بالنيابة.

يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد عين يوم الأربعاء الماضي، بعد استشارة الوزير الأول، الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب، أكد جعبوب أهمية القطاع، وهذا بالنظر إلى الملفات التي يتكفل بها، والتي تخص عدة فئات من المجتمع، على غرار طالبي الشغل وانشغالات العمال وفئة المتقاعدين. وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تنسيق الجهود والمثابرة في العمل من أجل إعطاء دفع جديد للقطاع والعمل على التجسيد الميداني لبرنامج رئيس الجمهورية في هذا المجال، وذلك خدمة للوطن والمواطن وتماشيا مع نظرة "الجزائر الجديدة".

من جهتها، نوهت كريكو بالجهود المبذولة من قبل إطارات القطاع وعلى مختلف المستويات خلال الفترة القصيرة التي قضتها على رأس هذه الوزارة.