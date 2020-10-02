أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الدوري عن شهر سبتمبر المنصرم.

وتواجد نجم مانشستر سيتي الدولي الجزائري، رياض محرز ضمن المرشحين للحصول على الجائزة، بعد تسجيل هدفه العالمي ضد ليستر سيتي.

ونشر الحساب الرسمي لـ البريميرليغ عبر "تويتر"، إن الهدف الثاني لـ صلاح في ليدز من بين الأهداف المرشحة للأفضل. ويتنافس مع صلاح على الجائزة، كل من بيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، جاك هاريسون (ليدز يونايتد)، رييس جيمس (تشيلسي)، ماتيوس بيريرا (وست بروميتش)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، رياض محرز (مانشستر سيتي)، جيمس ماديسون (ليستر سيتي).