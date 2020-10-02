تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة سيدي عيسى التابع لأمن ولاية المسيلة، اليوم الجمعة، من تحرير طفلة تبلغ من العمر 11 سنة تم اختطافها من قبل ثلاثة أشخاص على الأقل، حسب ما علم من مصدر أمني.

وفور تبليغ مصالح الأمن بعملية الاختطاف، سارعت إلى تطويق المنطقة محل الحادثة لتتمكن في ظرف وجيز من توقيف شابين يشتبه ضلوعهما في العملية فيما لا يزال شخص ثالث مشتبه فيه محاصرا بغية توقيفه، وفق نفس المصدر.

ويجري حاليا التحقيق مع الشخصين الموقوفين لأجل معرفة ظروف وملابسات الحادثة التي اهتزت لها منطقة سيدي عيسى قبل عرضهما على الجهات القضائية المختصة.