كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الحج والعمرة، عن صدور أكثر من 108 آلاف تصريح لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق "اعتمرنا" بتاريخ 27 سبتمبرالمنقضي ، وحتى نهاية الخميس 1 أكتوبر الجاري.

وبلغت أعداد التصاريح 108041 تصريحا، منها 42873 صادرة للمواطنين، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65128 تصريحا، حسبما أشارت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسجل تطبيق "اعتمرنا" في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309.686 مواطنا ومقيما، منهم 224.929 مسجلا أساسيا و 84.757 مرافقا.

وعن أعمار الراغبين في أداء مناسك العمرة، فكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 ـ 60 عاما هي النسبة الأقل حيث وصلت إلى 8 بالمائة من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41 ـ 50 عاما بنسبة 14 بالمائة، ثم المعتمرين من 20 ـ 30 عاما بنسبة 17 بالمائة، تليها الفئة العمرية 31 ـ 40 عاما بنسبة 26 بالمائة، في حين كانت النسبة الأكبر من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عاما لتصل إلى 35 بالمائة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحا ليوم الأحد المقبل.