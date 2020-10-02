أنقذت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة امرأة سقطت داخل بئر بقرية عين مصباح التابعة إقليميا لبلدية تيارت.

وأوضحت ذات المصالح في منشور لها على "الفايسبوك" أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية تيارت تدخلت صباح اليوم الجمعة على الساعة التاسعة وعشر دقائق (10:09 ) من أجل إنقاذ إمرأة تبلغ من العمر 57 سنة من داخل بئر في مسكن أرضي بقرية عين مصباح بلدية ودائرة تيارت .

وأضاف ذات المصدر أن البئر يبلغ عمقها حوالي 20 مترا وعرضها متر واحد ونصف المتر وتمت عملية الانتشال بنجاح ، ونقلت المصابة إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية يوسف دمارجي بتيارت، لتلقي العلاج اللازم .