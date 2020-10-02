أصبح المدافع الجزائري إلياس شتي سادس لاعب يصاب بفيروس كورونا في صفوف فريق أكابر كرة القدم للترجي الرياضي، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لفريق العاصمة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم الجمعة.

وكانت قائمة اللاعبين المصابين تضم الغاني كوامي بونسو وأمين بن حميدة وزياد بريمة ومحمد امين المسكيني وعلاء المرزوقي.

كما ضرب فيروس كورونا الإطار الفني والجهاز الطبي في الفريق بعد أن جاءت التحاليل ايجابية لكل من المدرب معين الشعباني والمدرب المساعد مجدي التراوي ومدرب حراس المرمى الناصر شوشان وطبيب الفريق ياسين بن احمد وأخصائيي العلاج الطبيعي سيف الدزيري ولسعد العماري وخميس العلوشي والمعد البدني صبري البوعزيزي والمكلف بالتقييم عثمان النجار.

ويضم الترجي التونسي عدة لاعبين جزائريين في صفوفه هم –إلى جانب إلياس شتي- عبد القادر بدران، عبد الرحمن مزيان، بلال بن ساحة، عبد الرؤوف بن غيث ومحمد أمين توغاي.