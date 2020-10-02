إنتقل، منتصف نهار اليوم الجمعة، إلى رحمة الله البروفيسور أحمد زاتوت رئيس مصلحة طب العمل بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو.

الخبر نزل كالصاعقة على أطباء و ممرضين ومواطنين عرفوا البروفيسور أحمد زاتوت وتعاملوا معه، الذين كانوا يأملون خروجه من مصلحة الإنعاش التي كان بها منذ أزيد منذ أسبوعين متاثرا بأعراض وباء كوفيد 19.

البروفيسور أحمد زاتوت هو رابع ضحية لوباء كورونا فيروس في الوسط الطبي والشبه طبي بقطاع الصحة دون حساب عون أمن توفي بنفس المرض.