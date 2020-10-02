تيزي وزو: وفاة البروفيسور زاتوت متأثرا بكورونا

مجتمع
2 أكتوبر 2020 () - علي رايح
0 قراءة
+ -

إنتقل، منتصف نهار اليوم الجمعة، إلى رحمة الله البروفيسور أحمد زاتوت رئيس مصلحة طب العمل بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو.

الخبر نزل كالصاعقة على أطباء و ممرضين ومواطنين عرفوا البروفيسور أحمد زاتوت وتعاملوا معه، الذين كانوا يأملون خروجه من مصلحة الإنعاش التي كان بها منذ أزيد منذ أسبوعين متاثرا بأعراض وباء كوفيد 19.

البروفيسور أحمد زاتوت هو رابع ضحية لوباء كورونا فيروس في الوسط الطبي والشبه طبي بقطاع الصحة دون حساب عون أمن توفي بنفس المرض.

في نفس السياق

كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
كوفيد-19: 157 إصابة جديدة في الجزائر
السعودية تصدر أكثر من 108 آلاف تصريح لأداء العمرة
طبيبة أمريكية: ترامب في خطر
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول