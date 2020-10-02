أعلنت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، تسجيل 157 إصابة بـ"كوفيد-19" في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد أواخر شهر فيفري الماضي إلى 51847 إصابة.

كما كشف نفس المصدر عن تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1749 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 36385 حالة بعد تسجيل 103 حالة تعافي خلال آخر 24 ساعة، كما يتواجد 23 مريضا في العناية المركزة.