أعلن حزب جبهة العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، موقفه من مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل.

وقرر الحزب الإسلامي التصويت بـ"لا" على المشروع حسب ما كشف رئيسه عبد الله جاب الله على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وكتب جاب الله في المنشور "مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية يرفض مشروع تعديل الدستور ويدعو الشعب الجزائري للتصويت بـ -لا- في الاستفتاء".

وهاجم جاب الله مسودة تعديل الدستور في عدة مرات معتبرا أن التيار التغريبي العلماني يسيطر على لجنة الخبراء التي تم تعيينها لإعداد المشروع برئاسة أحمد لعرابة.