قدم ثلاثة قياديين مركزيين بحزب العمال من ولاية قالمة، قدموا استقالتهم النهائية من صفوف حزب السيدة لويزة حنون، لأسباب خاصة مثلما جاء في بيان تسلمته "الخبر" بقالمة، مساء اليوم الجمعة، من المناضل والقيادي المركزي الكبير، اسماعيل قوادرية.

القياديون المركزيون الثلاثة وهم السادة اسماعيل قوادرية عضو المكتب السياسي وعضو اللجنة المركزية لحزب العمال، محمد الدين هباشي وحسام الدين بتيحي اللذان يشغلان عضوية اللجنة المركزية، أكدوا من خلال بيان الاستقالة الذي تسلمت "الخبر" بڨالمة نسخة منه، أكدوا أنّ قرار الاستقالة جاء بعد تجميد نشاطهم السياسي مع حزب العمال، لمدة قاربت السنة، وأنّ الاستقالة حسبهم كانت ستحدث في وقت سابق، غير "أنّهم فضلوا التريث في تقديمها، مراعاة لوضعية الأمينة العامة لويزة حنون" التي كانت وقتذاك رهن الحبس. وأوضح قوادرية في اتصال بـ"الخبر" بقالمة، زوال اليوم الجمعة، أنّ التريث في إعلان قرار الاستقالة إلى اليوم، "حتى لا يكون هدفا لتأويلات غير مؤسسة، وتجنبا لأي فهم خاطئ ومغلّط".

وأضاف قوادرية البرلماني السابق والقيادي البارز في حزب العمال، بأنّ هناك استقالات أخرى لمناضلين وقياديين، سيشهدها الحزب حسبه بداية من الأسبوع القادم، مؤكدا بأنّ" استقالة قيادي ڨالمة لا رجعة فيها".