بلغ عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الجزائر 51847 منها 157 اصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب آخر احصائية كشفت عنها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي:

الجزائر : 5.842 (28)

البليدة : 4.176 (13)

وهران : 3.986 (5)

سطيف : 3.253 (10)

باتنة : 1.904 (15)

بجاية : 1.867 (6)

قسنطينة : 1.665 (2)

عنابة : 1.493 (6)

تيبازة : 1.423 (5)

تلمسان : 1.340 (0)

المسيلة : 1.329 (9)

البويرة : 1.316 (4)

بسكرة : 1.291 (0)

ورقلة : 1.289 (4)

تيزي وزو : 1.278 (0)

الجلفة : 1.199 (0)

جيجل : 1.105 (26)

الوادي : 1.105 (2)

بومرداس : 1.058 (6)

تبسة : 964 (1)

تيارت : 949 (0)

المدية : 796 (2)

عين الدفلى : 775 (1)

مستغانم : 761 (0)

أم البواقي : 730 (0)

الأغواط : 697 (0)

سكيكدة : 691 (1)

عين تموشنت : 683 (0)

أدرار : 644 (1)

خنشلة : 596 (2)

قالمة : 534 (0)

غرداية : 438 (0)

سوق أهراس : 435 (2)

تيسمسيلت : 431 (0)

ميلة : 429 (3)

برج بوعريريج : 422 (0)

سيدي بلعباس : 420 (0)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 333 (0)

الطارف : 290 (3)

نعامة : 263 (0)

الشلف : 240 (0)

البيض : 232 (0)

غليزان : 213 (0)

تندوف : 205 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 135 (0)

سعيدة : 72 (0)