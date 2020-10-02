هنأ أبو جرة سلطاني زميله في مجلس الشورى لـ"حمس" الهاشمي جعبوب بتعيينه وزيرا للعمل في بيان على صفحة المنتدى بـ"الفيسبوك" بقوله "يسعد منتدى الوسطية وأعضاء المكتب الوطني تهنئة معاليكم بالثقة التي وضعها السيد رئيس الجمهورية في شخصكم وكفاءتكم على رأس وزارة خدمية ثقيلة سبق لرئيس المنتدى إدارتها".

وتابع البيان "وإذ يبارك المنتدى هذه الخطوة الثانية ويثمنها فبسابق معرفة أعضائه الطويلة والمتينة برجل دولة، هو عضو المنتدى، وقد استفدنا من تجربته وخبرته وعرفنا فيه حرصا كبيرا على خدمة وطنه وأمته. ونحن على يقين أنه سيقدم قيمة مضافة لهذا القطاع الحساس على صعيد تنظيم سوق الشغل. وضبط علاقات العمل. وتفعيل منظومة الضمان الإجتماعي، ولاسيما صندوق التقاعد".

وأضاف " المنتدى يفخر بكفاءتكم وببعد نظركم ويشدّ على أيديكم، ويضع خبرته تحت تصرفكم، فالوطن أكبر من الأشخاص، والجزائر فوق الرؤوس والرؤساء والله معكم ولن يتَركم أعمالكم".

للإشارة فإن أبو جر سلطاني الذي يترأس منتدى الوسطية من المدافعين داخل مجلس الشورى لـ"حمس" على المشاركة في الجهاز التنفيذي، فقد اعتبرها في تصريح له أنها ليست جريمة سياسيّة، معتبرا أن "الاستعفاء منها لن يكون نهاية العالم".