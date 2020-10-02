توفي شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الجمعة على مستوى الطريق الولائي رقم 151 الرابط بين بلديتي أم الدروع والزبوجة بالشلف، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح، النقيب يحي مساعدية، أن هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة الثالثة على مستوى الطريق الولائي رقم 151 الرابط بين بلديتي أم الدروع والزبوجة بالضبط منطقة "أولاد عدة"، نجم على إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية كانت ضمن موكب زفاف.

واستنادا لذات المصدر، أسفر هذا الحادث عن وفاة السائق البالغ من العمر 51 سنة في عين المكان وطفلة عمرها 12 سنة لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى "أولاد محمد" متأثرة بجراحها العميقة على مستوى الرأس، فيما أصيب أربعة أخرون ( أم تبلغ من العمر 37 سنة و ثلاث بنات) بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لتحويل جثة الضحية وإجلاء الجرحى إلى مستشفى "أولاد محمد" فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.