أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن اختبارات ما بعد تسجيل لقاح (سبوتنيك -في ) ضد فيروس كورونا التي بدأت في بيلاروسيا أظهرت نتائج إيجابية.

وقال الوزير الروسي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- "لقد بدأت الاختبارات على اللقاح بمشاركة زملائنا من بيلاروسيا ونرى أن النتيجة التي نحصل عليها اليوم مشجعة".

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت في 11 أوت الماضي أول لقاح في للوقاية من (كوفيد- 19) تم تطويره على يد خبراء مركز (جامالي) لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة, وتم إنتاج هذا اللقاح بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، ويتضمن اللقاح إدخال مكونين من الدواء بفاصل ثلاثة أسابيع في جسم الإنسان.

وبدأت التجارب السريرية على اللقاح في العاصمة موسكو في سبتمبر الماضي، حيث تم تطعيم أول المشاركين في 9 سبتمبر.

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين 40 ألف متطوع وسيحصل 10 لاف منهم على دواء وهمي وهذا ضروري لاختبار فعالية اللقاح.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أعلن في وقت سابق أن أكثر من 3.5 ألف متطوع تلقوا لقاح "سبوتنيك -في" في سياق الاختبارات المتعلقة بالفيروس التاجي مشيرا إلى أن الاختبارات مازالت مستمرة.

وقال موراشكو في تصريح للصحافة- "تستمر الدراسات السريرية بعد تسجيل هذا اللقاح حيث تلقى أكثر من 3.5 ألف مريض اللقاح"، مؤكدا أن كل شيء يسير كالمعتاد.

وأضاف موراشكو "أن هناك لقاحين محليين اخرين يخضعان لتجارب وهما لقاحان لمعهد تشوماكوف ومركز "فيكتور"، مشيرا إلى أنه بهذا الشكل ستكون الدولة قادرة على الاختيار.

وشدد وزير الصحة الروسي على أن الأدوية المصرح باستخدامها للعلاج من "كوفيد-19" سيتم إدراجها ضمن قائمة الأدوية الحيوية والأساسية للحياة.

و قد تلقت روسيا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد -19) "سبوتنيك - V" إلى دول أخرى، حسبما أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.