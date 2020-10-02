لقي كهل ومرافقه طفل حتفهما مساء اليوم في حادث دهس من طرف سيارة بالطريق السيار شرق غرب اتجاه العاصمة بمنطقة النسيس باقليم بلدية عين الترك بـ7 كلم غرب مقر ولاية البويرة.

وحسي عبدات يوسف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بالبويرة" تدخلت إسعافات المركز المتقدم 140 مسكن على الساعة 18:52 من اجل حادث دهس مركبة لشخصين حيث سجلنا وفاة رجل و طفل في حادث دهس المكان المسمى النسيس بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر.

الضحية الأولى من جنس ذكر يبلغ من 61 سنة متوفي في عين المكان، الضحية الثانية طفل من جنس ذكر يبلغ من العمر 9 سنوات متوفي في عين المكان.

هذا وقد فتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقا في الحادثة.