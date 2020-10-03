تدخلت مصالح الحماية المدنية لقطاع ديرة ، في حدود الساعة الـ14سا و35دقيقة من مساء أمس الجمعة، لنقل جثة رضيع حديث الولادة مدفون بمقبرة القبة الواقعة ببلدية القلتة الزرقاء يدائرة برج اخريص ، بعدما عثر عليها مواطنون خلال عملية حفرهم للقبر.

وقد تمّ نقل الضحية على متن سيارة إسعاف التابعة للحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سورالغزلان، فيما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الحادثة.

وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالبويرة فإن مصالحه تدخلت في "الساعة14سا35د مساء يوم الجمعة بارسال سيارة إسعاف لأجل نقل جثة بمقبرة القبة بلدية القلتة الزرقاء دائرة برج اخريص.

الضحية طفل حديث الولادة من جنس ذكر الجثة ظهرت بعد عملية حفر قبر داخل المقبرة نقلت من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى سور الغزلان السبب مجهول."